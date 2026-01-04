Mafia, 29 anni fa l’omicidio di Giuseppe La Franca

Ricorre oggi il 29 anniversario dell’uccisione di Giuseppe La Franca, in contrada Cambuca, fra Partinico e Grisi’, nel Palermitano. La Franca, avvocato e funzionario bancario in pensione, rifiuto’ di cedere terreni di sua proprieta’ ai clan mafiosi della zona e per questo venne assassinato.

“Anche quest’anno – ha detto il deputato regionale siciliano Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia e amico della famiglia – Monreale e Partinico non dimenticano il suo esempio di uomo coraggioso che non si e’ piegato davanti al ricatto della mafia che voleva impossessarsi delle sue terre. Pago’ la sua fermezza con la vita. Rimane un esempio indimenticabile di correttezza e legalita’, un modello da seguire per tutti noi: istituzioni e societa’ civile”.