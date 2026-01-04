Mafia

Mafia, 29 anni fa l’omicidio di Giuseppe La Franca

La Franca, avvocato e funzionario bancario in pensione, rifiuto' di cedere terreni di sua proprieta' ai clan mafiosi della zona

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ricorre oggi il 29 anniversario dell’uccisione di Giuseppe La Franca, in contrada Cambuca, fra Partinico e Grisi’, nel Palermitano. La Franca, avvocato e funzionario bancario in pensione, rifiuto’ di cedere terreni di sua proprieta’ ai clan mafiosi della zona e per questo venne assassinato.

“Anche quest’anno – ha detto il deputato regionale siciliano Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia e amico della famiglia – Monreale e Partinico non dimenticano il suo esempio di uomo coraggioso che non si e’ piegato davanti al ricatto della mafia che voleva impossessarsi delle sue terre. Pago’ la sua fermezza con la vita. Rimane un esempio indimenticabile di correttezza e legalita’, un modello da seguire per tutti noi: istituzioni e societa’ civile”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Catania

Chiede aiuto in strada ai poliziotti e poi li aggredisce, arrestato 28enne
Palermo

Albero cade su auto in transito, 4 giovani in ospedale  
Mafia

Mafia, 29 anni fa l’omicidio di Giuseppe La Franca
Naro

Naro, nell’ex Collegio dei Gesuiti apre il Museo Multimediale
Catania

Sequestrato autonoleggio abusivo, denunciato 57enne
Canicattì

Chiusa in casa contro la propria volontà e minacciata, arrestato 30enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv