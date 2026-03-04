Palermo

Sfruttava lavoratori nei campi, notaio arrestato dopo condanna definitiva

La paga effettiva era di circa 25 euro al giorno, mentre in busta paga risultavano 65 euro, senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario, notturno o festivo

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri della stazione di Valledolmo hanno arrestato un notaio accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed estorsione. L’uomo si trova ai domiciliari. Il provvedimento è stato adottato dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato contro la condanna. Le indagini, condotte dai militari di Lercara Friddi e Valledolmo e il nucleo ispettorato del lavoro di Palermo, coordinati dalla procura di Termini Imerese, si sono svolte tra il 2018 e il 2019. Secondo quanto emerso, l’uomo impiegava numerosi lavoratori approfittando del loro stato di bisogno, costringendoli – sotto la costante minaccia di licenziamento – a turni si 12 – 13 ore giornaliere.

La paga effettiva era di circa 25 euro al giorno, mentre in busta paga risultavano 65 euro, senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario, notturno o festivo. L’attività investigativa ha inoltre consentito di contestare anche l’estorsione: in due occasioni, infatti, l’indagato avrebbe costretto uno degli operai a restituire gran parte dello stipendio percepito nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, sempre sotto la minaccia del licenziamento. Le indagini si sono concluse nel 2019 con il provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari, diventato definitivo dopo la pronuncia della suprema corte. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Menfi

L’ex sindaco di Menfi Marilena Mauceri aderisce alla Lega
Lampedusa

Ravenna è la nuova capitale italiana del mare, niente da fare per Lampedusa
Palermo

Sfruttava lavoratori nei campi, notaio arrestato dopo condanna definitiva
Palermo

Difende la famiglia da un pestaggio e viene picchiato e minacciato con pistola, 3 arresti
Caltanissetta

A Riesi l’alleanza tra Università e impresa che sfida lo spopolamento
Palermo

Mozziconi di sigarette fumati e poggiati sopra la spilla di Falcone e Borsellino, la denuncia di La Vardera
banner italpress istituzionale banner italpress tv