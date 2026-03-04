Lampedusa

Ravenna è la nuova capitale italiana del mare, niente da fare per Lampedusa

Fra le città che avevano presentato la candidatura, sperando d'ottenere un finanziamento di 1 milione di euro, anche Lampedusa.

Redazione

È Ravenna la Capitale italiana del mare 2026. Ad annunciare la città insignita è stato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci durante la cerimonia in corso alla sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma. Fra le città che avevano presentato la candidatura, sperando d’ottenere un finanziamento di 1 milione di euro, anche Lampedusa.

