L’ex sindaco di Menfi Marilena Mauceri aderisce alla Lega

Nuove adesioni alla Lega per Salvini premier in Sicilia. Il partito guidato nell’isola dal senatore Nino Germanà accoglie l’ex sindaco di Menfi Marilena Mauceri.

“E’ l’ennesima prova che la Lega è attrattiva perché stiamo costruendo una classe dirigente credibile – afferma Germanà. Ogni giorno registriamo attenzioni verso il progetto politico che portiamo avanti con grande determinazione. Il buon lavoro nei governi nazionale e regionali è la spinta più forte per aumentare il consenso e le stesse adesioni”.

Dal canto suo l’ex sindaco di Menfi Marilena Mauceri afferma: “Ho deciso di aderire con entusiasmo alla Lega con una scelta maturata dalla condivisione di un progetto politico che mette finalmente al centro la Sicilia e le sue reali necessità. Questa decisione – prosegue – nasce dopo un’attenta riflessione e un percorso di confronto, caratterizzato da una condivisione di valori, di ideali e di obiettivi programmatici del partito, riconosciuto come forza politica capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Dalle grandi infrastrutture, come il Ponte sullo Stretto, al raddoppio ferroviario, agli investimenti sui porti, alle strade provinciali, fondamentali per il nostro futuro, fino alla riorganizzazione dei dipartimenti regionali, riscontro un progetto di crescita che ora – conclude Mauceri – voglio sostenere attivamente. Ringrazio il senatore Nino Germanà e i vertici regionali e provinciali per la fiducia, da oggi inizio un percorso con senso di appartenenza nell’interesse e per il bene dei nostri cittadini”.