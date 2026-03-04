Menfi

L’ex sindaco di Menfi Marilena Mauceri aderisce alla Lega

Il partito guidato nell’isola dal senatore Nino Germanà accoglie l’ex sindaco di Menfi Marilena Mauceri

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Nuove adesioni alla Lega per Salvini premier in Sicilia. Il partito guidato nell’isola dal senatore Nino Germanà accoglie l’ex sindaco di Menfi Marilena Mauceri.

“E’ l’ennesima prova che la Lega è attrattiva perché stiamo costruendo una classe dirigente credibile – afferma Germanà. Ogni giorno registriamo attenzioni verso il progetto politico che portiamo avanti con grande determinazione. Il buon lavoro nei governi nazionale e regionali è la spinta più forte per aumentare il consenso e le stesse adesioni”.

Dal canto suo l’ex sindaco di Menfi Marilena Mauceri afferma: “Ho deciso di aderire con entusiasmo alla Lega con una scelta maturata dalla condivisione di un progetto politico che mette finalmente al centro la Sicilia e le sue reali necessità. Questa decisione – prosegue – nasce dopo un’attenta riflessione e un percorso di confronto, caratterizzato da una condivisione di valori, di ideali e di obiettivi programmatici del partito, riconosciuto come forza politica capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Dalle grandi infrastrutture, come il Ponte sullo Stretto, al raddoppio ferroviario, agli investimenti sui porti, alle strade provinciali, fondamentali per il nostro futuro, fino alla riorganizzazione dei dipartimenti regionali, riscontro un progetto di crescita che ora – conclude Mauceri – voglio sostenere attivamente. Ringrazio il senatore Nino Germanà e i vertici regionali e provinciali per la fiducia, da oggi inizio un percorso con senso di appartenenza nell’interesse e per il bene dei nostri cittadini”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

L’Accademia degli Studi Mediterranei di Agrigento celebra la “Giornata dei Giusti dell’Umanità”
Menfi

L’ex sindaco di Menfi Marilena Mauceri aderisce alla Lega
Lampedusa

Ravenna è la nuova capitale italiana del mare, niente da fare per Lampedusa
Palermo

Sfruttava lavoratori nei campi, notaio arrestato dopo condanna definitiva
Palermo

Difende la famiglia da un pestaggio e viene picchiato e minacciato con pistola, 3 arresti
Caltanissetta

A Riesi l’alleanza tra Università e impresa che sfida lo spopolamento
banner italpress istituzionale banner italpress tv