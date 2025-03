Droga: spaccio vicino all’università, un arresto

Circa 700 grammi di marijuana e 25 di hashish: li aveva un 25enne di origini straniere, arrestato a Catania dai carabinieri. Il giovane stazionava con fare sospetto nei pressi dell’Università dei Benedettini, nel cuore del centro storico di Catania, confondendosi tra gli studenti.

I militari hanno deciso avvicinarlo e, quindi, fermarlo per un controllo: nel suo zaino sono state rinvenute 14 dosi di marijuana, per un peso complessivo di quasi 30 grammi, e 80 euro in banconote da 10. Convinti, però, che ci fosse dell’altro, i carabinieri hanno poi deciso di approfondire i controlli anche alla sua abitazione, dove hanno, in effetti, scoperto il suo ‘deposito’ di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella camera da letto del pusher, in un comodino, sono state scovate altre 175 dosi di marijuana, per un peso di 350 grammi e 200 grammi di marijuana sfusa. Inoltre, in tre barattoli nascosti in un armadio, erano state nascoste ulteriori dosi di marijuana per altri 100 grammi. A completare il quadro, nel cassetto di una scrivania sono stati recuperati 25 grammi di hashish e quasi 1500 euro, probabile provento dell’attività illecita. Naturalmente, non potevano mancare bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga.