Etna, le guide si difendono: “Turisti erano a distanza di sicurezza”

Le guide dell’Etna si difendono dalle polemiche che le chiamano in causa per aver condotto ieri sul vulcano i turisti sebbene si sapesse gia’ che era in corso un parossismo. “Desideriamo rassicurare tutti coloro che sono stati con noi, e che lo saranno – scrivono su Facebook le Guide vulcanologiche Etna Nord – sull’attenzione e la responsabilita’ con cui operiamo ogni giorno sul vulcano. Sappiamo che durante le fasi esplosive, specie su crateri attivi come il Sud-Est, possono verificarsi fenomeni improvvisi come cedimenti o colate piroclastiche. Per questo abbiamo valutato in tempo reale la situazione e adottato tutte le misure necessarie. I nostri gruppi si trovavano a distanza di sicurezza, in punti ideali per osservare l’evento in tranquillita’, sempre sotto la guida di personale esperto. Alcune immagini possono impressionare, ma spesso la prospettiva inganna, e la reazione emotiva e’ naturale. Il nostro compito e’ proteggere e guidare con professionalita’. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con noi questa giornata indimenticabile: l’Etna si e’ fatta sentire, e noi l’abbiamo ascoltata in sicurezza”. A sollevare le politiche era stato, tra gli altri, il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo: “Si e’ corso un grave pericolo – ha affermato – e mi spiace se ne parli poco. Alle 5.30 del mattino ci giunge la chiamata e l’sms inviato dal sistema automatico Etnas: ‘Altissima probabilita’ di accadimento’. Perche’ si e’ consentito di portare turisti in quota? Oggi e’ stata una giornata di fortuna, solo fortuna ma non si puo’ contare sempre sul caso. Occorre una forte presa di coscienza sui rischi e occorre interdire il perimetro individuato dalla protezione civile quando necessita. Non possiamo guardare solo al denaro! Il sistema di preavviso Etnas voluto dal dirigente della protezione civile Salvo Cocina funziona benissimo, a cosa serve se poi non ci sono azioni conseguenziali? A svegliarti di notte o di primo mattino???”.