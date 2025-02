Etna, una colata lavica di 3 chilometri nel cratere sud-est

Sull’Etna continua l’attivita’ effusiva subterminale, alimentando una colata di lava che ha raggiunto una lunghezza di 3 km circa. Lo spiega su Facebook il vulcanologo Boris Behncke, dell’Ingv di Catania. Il fronte dellacolata stava fino a ieri avanzando nella valle tra il cono principale del 1610 (dove c’e’ la Grotta degli Archi) e l’antico cratere Monte Pecoraro. “Ma – aggiunge il vulcanologo – non c’e’ solo questa emissione di lava, da una fessura alla base meridionale del cratere Bocca Nuova. Dal 10 febbraio da almeno due bocche sul fianco occidentale del Cratere di Sud-Est stanno avvenendo esplosioni stromboliane ed emissioni di cenere”. La situazione e’ stata verificata sul posto dal ricercatore Giuseppe Tonzuso con un sopralluogo alla nuova colata lavica del vulcano. “In seguito all’apertura di una frattura alla base del cratere Bocca Nuova, avvenuta diversi giorni fa – spiega – si hanno diversi bracci lavici che confluiscono in un unico canale. La colata e’ ben alimentata, e da quota 3.000 metri sembra aver raggiunto quota 1.900 metri circa. Nel frattempo, il cratere di Sud-Est, proprio nella giornata di ieri, ha incrementato l’attivita’ esplosiva, andando a ‘sporcare’ tutto il manto nevoso”.

Un’attivita’ stromboliana frequente dai crateri sommitali accompagnata da emissioni laviche e’ tra gli “scenari attesi” nell’ultimo bollettino, pubblicato ieri, dall’Ingv. “Non e’ possibile escludere – si legge – una evoluzione dei fenomeni verso un’attivita’ piu’ energetica con formazione di colonne eruttive, nubi di cenere e flussi piroclastici”. “Dopo un periodo di attivita’ vulcanica caratterizzata da degassamento a regime variabile a tutti i crateri, a distanza di circa 3 mesi dall’ultima attiva di fontana di lava accaduta il 10 novembre 2024 – spiega l’Istituto in una ricostruzione degli ultimi giorni di quanto accaduto sul vulcano – giorno 6 febbraio l’Etna ha iniziato una nuova fase eruttiva di tipo esplosivo ed effusivo. L’attivita’ di tipo esplosivo inizia giorno 6 febbraio con una modesta ed episodica attivita’ stromboliana prodotta da una bocca posta nel settore occidentale del Cratere di Sud-Est. L’8 febbraio a quest’attivita’ segue l’inizio di una fase effusiva alimentata da una fessura eruttiva apertasi alla base del cratere Bocca Nuova a una quota di ~3050 metri sul livello del mare, con un flusso lavico che avanzava in direzione Sud verso Monte Frumento Supino. Date le avverse condizioni meteorologiche, le prime osservazioni attraverso le telecamere di sorveglianza dell’Ingv sono state alle 17:35 Utc, pertanto non si puo’ escludere che l’emissione lavica fosse iniziata alcune ore prima”.