Catania

"Fattorini" della droga bloccati dalla polizia, due arresti

I due giovani avevano conservato nello zaino 800 grammi di droga di diversa tipologia, tra cocaina, marijuana, hashish e wax

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani pusher, in centro, a Catania, mentre, in sella ad uno scooter, stavano per spacciare dosi di diverse tipologie di sostanze stupefacenti ai loro clienti.

A notarli è stata una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania, in via Crispi. I poliziotti hanno notato lo scooter, da cui pendeva un grosso zaino, sorretto da una corda, il cui conducente è stato immediatamente da loro riconosciuto, in quanto noto pregiudicato per reati in materia di stupefacenti. Per tale ragione, gli agenti hanno proceduto al controllo del mezzo e dei due soggetti a bordo. 

I due giovani, un catanese di 18 anni e un ennese di 22 anni, avevano conservato nello zaino 800 grammi di droga di diversa tipologia, tra cocaina, marijuana, hashish e wax, quest’ultima sostanza con una percentuale elevata di principio attivo della cannabis, già suddivisa in dosi. Nella loro disponibilità è stato trovato anche dell’olio di marijuana, due cellulari e la somma di 190 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. 

Quanto rinvenuto è stato recuperato e posto sotto sequestro dai poliziotti, che hanno arrestato i due giovani per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania, i due pusher sono stati condotti in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

