Esplosione in appartamento, marito e moglie ustionati a Licata

Attimi di grande paura nella notte nel quartiere Oltreponte. Un incendio è divampato dopo un’esplosione all’ultimo piano di uno stabile di via Carso nei pressi della scuola elementare Angelo Parla. Sul posto i Vigili del Fuoco, i reperibili del Comune e ambulanze del 118. Il bilancio è di due ustionati, marito e moglie trasferiti in ospedale.