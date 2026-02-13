Apertura

Esplosione in appartamento, marito e moglie ustionati a Licata

Attimi di grande paura nella notte nel quartiere Oltreponte a Licata

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Attimi di grande paura nella notte nel quartiere Oltreponte. Un incendio è divampato dopo un’esplosione all’ultimo piano di uno stabile di via Carso nei pressi della scuola elementare Angelo Parla. Sul posto i Vigili del Fuoco, i reperibili del Comune e ambulanze del 118. Il bilancio è di due ustionati, marito e moglie trasferiti in ospedale.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Esplosione in appartamento, marito e moglie ustionati a Licata
Palermo

Il generale agrigentino Ignazio Gibilaro riceve cittadinanza onoraria di Palermo 
Agrigento

Caos al pronto soccorso, danneggia macchinari e aggredisce personale sanitario: denunciata 
Apertura

Paura nel cuore di Camastra: crolla una casa e un albero si abbatte su una Seicento
Apertura

Tentata estorsione ai genitori, assolto 24enne di Canicattì 
Agrigento

Alla fotografa agrigentina Teresa Letizia Bontà il Premio WAA Woman Art 2026
banner italpress istituzionale banner italpress tv