Caos al pronto soccorso, danneggia macchinari e aggredisce personale sanitario: denunciata
Momenti di caos al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove una ragazza ha danneggiato alcuni macchinari e aggredito il personale sanitario. Ci è voluto l’intervento congiunto di polizia e carabinieri per riportare la calma. A finire nei guai una trentenne agrigentina, già nota alle forze dell’ordine.
La donna, per motivi non ancora del tutto chiari, è andata in escandescenza prendendo di mira il personale sanitario e danneggiando alcuni macchinari. Provvidenziale l’intervento di agenti e militari che, dopo averla bloccata e identificata, l’hanno denunciata per interruzione di pubblico servizio, lesioni, violenza ad incaricati di un pubblico servizio e danneggiamento.