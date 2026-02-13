Palermo
Il generale agrigentino Ignazio Gibilaro riceve cittadinanza onoraria di Palermo
Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla conferirà oggi la cittadinanza onoraria al Generale dei Carabinieri Riccardo Galletta e al Generale della Guardia di Finanza Ignazio Gibilaro. La cerimonia si terrà presso la Sala Onu del Teatro Massimo, alle ore 10.30.
