Palermo

Il generale agrigentino Ignazio Gibilaro riceve cittadinanza onoraria di Palermo 

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla conferirà oggi la cittadinanza onoraria al Generale dei Carabinieri Riccardo Galletta e al Generale della Guardia di Finanza Ignazio Gibilaro

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla conferirà oggi la cittadinanza onoraria al Generale dei Carabinieri Riccardo Galletta e al Generale della Guardia di Finanza Ignazio Gibilaro. La cerimonia si terrà presso la Sala Onu del Teatro Massimo, alle ore 10.30.

0 commenti

 
