Fermato alla guida di un furgone sequestrato, scatta la confisca del veicolo

È stato sorpreso alla guida del suo furgone che, però, era sottoposto a sequestro amministrativo. Durante uno dei tanti controlli del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno fermato un adranita di 72 anni per eseguire alcuni accertamenti utili a verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.

Dai controlli, i poliziotti hanno avuto modo di verificare come il mezzo su cui viaggiava l’uomo, un autocarro, era stato, in passato, sequestrato e affidato in custodia proprio all’uomo, in qualità di proprietario. In realtà, incurante del provvedimento, il 72enne, con alle spalle precedenti per violazioni proprio al Codice della strada, ha continuato ad utilizzare imperterrito il veicolo per svolgere le sue attività quotidiane.

In considerazione della violazione della misura cautelare del sequestro amministrativo, i poliziotti hanno provveduto a sanzionarlo, come pure hanno definito il procedimento per la confisca definitiva del furgone, in modo da sottarlo alla sua custodia e affidarlo ad una ditta incaricata dalla Prefettura.

Già in passato, nei confronti dell’uomo, è stato emesso un analogo decreto prefettizio di confisca di un altro furgone.

Negli ultimi giorni, gli agenti del Commissariato hanno provveduto alla confisca di uno scooter ad un giovane che lo utilizzava nonostante il sequestro amministrativo, a dimostrazione di come quella di utilizzare i mezzi sottoposti a sequestro è una condotta che si ripete nel territorio e per la quale verranno attuate azioni di contrasto dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Adrano.