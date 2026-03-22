Fermato in scooter con un chilo di marijuana, arrestato 

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne residente in città, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi preventivi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo etneo e, in questa occasione, nel quartiere “Ognina”, in questa occasione area oggetto di specifica attività di monitoraggio da parte dei militari dell’Arma.

Nel corso di un servizio mirato, infatti, gli investigatori hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che procedeva a velocità sostenuta lungo viale Artale Alagona, attirando l’attenzione dei Carabinieri non solo per la sua condotta particolarmente spericolata, ma anche per l’atteggiamento guardingo. A quel punto i militari hanno deciso di fermarlo per un controllo e, dopo averlo messo in sicurezza, hanno proceduto ad una perquisizione personale e del mezzo, nel corso della quale, all’interno del vano sottosella dello scooter, i Carabinieri hanno recuperato una busta piena di marijuana, per un peso complessivo di più di 1 chilogrammo.

La droga, confezionata in modo da poter essere successivamente suddivisa in dosi destinate alla vendita al dettaglio, è stata immediatamente sequestrata e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, reato previsto e punito dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, che sanziona la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti quando finalizzate alla successiva distribuzione sul mercato illegale.

Dell’arresto è stata informata l’Autorità Giudiziaria che, valutate le circostanze, ha disposto che l’indagato fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.