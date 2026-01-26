Catania

“Game over”, 14 misure cautelari per un gruppo organizzato di spacciatori

Smantellata una piazza di spaccio e individuati i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Carabinieri del comando provinciale di Catania sono stati impegnati a Randazzo nell’operazione antidroga ‘Game over’ con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 14 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, nel provvedimento del Gip di Catania, emessa su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, spaccio di droga e furto aggravato in concorso.

Le indagini, spiega la Procura di Catania, “hanno consentito definire la struttura dell’associazione, operante a Randazzo e territori limitrofi, documentare la gestione delle piazze di spaccio e individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente”. Nell’esecuzione dell’ordinanza sono stati impegnati un centinaio di carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, del 12/esimo nucleo elicotteri, del nucleo Cinofili di Nicolosi e della Compagnia di intervento operativo del 12/esimo Reggimento Sicilia.

