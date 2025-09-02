Catania

Gdf, il tenente colonnello Alessio Sgamma nuovo comandante del Gruppo di Catania

Il Tenente Colonnello Alessio Sgamma ha assunto il comando del I Gruppo della Guardia di finanza di Catania

Il Tenente Colonnello Alessio Sgamma ha assunto il comando del I Gruppo della Guardia di finanza di Catania, sostituendo il Tenente Colonnello Luigi Leuzzi che ricopriva l’incarico dal gennaio 2025 unitamente a quello di Comandante del II Gruppo. 

L’Ufficiale superiore, 49 anni, di origine toscana, ha comandato negli ultimi cinque anni il 6^ Nucleo Operativo Metropolitano di Roma. Arruolatosi nel 1995, dopo il quinquennio formativo presso l’Accademia della Guardia di Finanza, è stato assegnato al Comando della Tenenza di Entreves (AO) e, successivamente, ha comandato il Nucleo PT di Sondrio, ricoprendo poi ulteriori incarichi operativi presso il Gruppo di Fiumicino-Aeroporto, il Nucleo Operativo del Gruppo di Firenze e il Nucleo PEF di Grosseto. 

Il Comandante Provinciale, Gen.B. Marco Filipponi, nel salutare i due ufficiali, ha manifestato un particolare apprezzamento per l’operato del Tenente Colonnello Luigi Leuzzi, e rivolto al Tenente Colonnello Alessio Sgamma gli auguri di buon lavoro nel nuovo incarico alla sede di Catania.

