Google Camp, Michael Jordan e’ atterrato all’aeroporto di Catania

Michael Jordan è arrivato in Sicilia a bordo del suo jet privato. L’atterraggio è avvenuto all’aeroporto Fontanarossa di Catania, dove la stella del basket è stata accolta, tra gli altri, dall’amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi. La visita in Sicilia è dovuta alla partecipazione al Google Camp in programma al Verdura Resort di Sciacca.

“Oggi grande giornata a CTAairport! Abbiamo dato il benvenuto a Michael “AIR” Jordan, His Airness! Eccolo qui, lo vedete appena sceso dal suo – splendido – aereo a ricevere il “benvenuto in Sicilia!” del nostro amministratore delegato Nico Torrisi.” Si legge sulla pagina Facebook dell’aeroporto dove sono stati condivisi alcuni scatti che immortalano il momento.