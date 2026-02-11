Agrigento
Minaccia la madre con un bastone per i soldi della droga, intervengono i carabinieri
Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, hanno scongiurato conseguenze ben più gravi
Avrebbe impugnato un bastone al culmine di un diverbio con la madre minacciandola di farle de male. I residenti della zona sentono del trambusto e chiamano le forze dell’ordine. È successo ad Agrigento dove un ventenne è andato in escandescenza al rifiuto della giovane madre di dargli del denaro che, a quanto pare, sarebbe servito per acquistare stupefacente.
Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, hanno scongiurato conseguenze ben più gravi. Il ventenne è stato trasferito in ambulanza all’ospedale e la sua posizione adesso è al vaglio.
