Agrigento

Minaccia la madre con un bastone per i soldi della droga, intervengono i carabinieri 

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, hanno scongiurato conseguenze ben più gravi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Avrebbe impugnato un bastone al culmine di un diverbio con la madre minacciandola di farle de male. I residenti della zona sentono del trambusto e chiamano le forze dell’ordine. È successo ad Agrigento dove un ventenne è andato in escandescenza al rifiuto della giovane madre di dargli del denaro che, a quanto pare, sarebbe servito per acquistare stupefacente.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, hanno scongiurato conseguenze ben più gravi. Il ventenne è stato trasferito in ambulanza all’ospedale e la sua posizione adesso è al vaglio. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Gravi violazioni di natura ambientale, posto sotto sequestro l’acquapark Etnaland
Ultime Notizie

Spara con fucile a vicino di casa: arrestato 27enne
Agrigento

False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, indagato 78enne 
di Gioacchino Schicchi

“Mancanza di collegialità nelle scelte”, componente Cda di Aica chiede conto alla presidente
Agrigento

Minaccia la madre con un bastone per i soldi della droga, intervengono i carabinieri 
Agrigento

Lavoratori in nero, irregolarità e occupazione del suolo pubblico: raffica di multe ad Agrigento 
banner italpress istituzionale banner italpress tv