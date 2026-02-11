Agrigento

Lavoratori in nero, irregolarità e occupazione del suolo pubblico: raffica di multe ad Agrigento 

Ispezionati bar, ristoranti, locali e anche una farmacia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Proseguono i controlli della divisione Pasi della Questura di Agrigento che, unitamente agli agenti della polizia locale, hanno effettuato diverse ispezioni in locali pubblici, bar, ristoranti e attività commerciali.

In un bar cittadino è stato sorpreso un lavoratore in “nero” mentre un altro dipendente è risultato irregolarmente assunto. Nei confronti del titolare è scattata la segnalazione all’ispettorato del lavoro e una multa di 4.500 euro per ciascun lavoratore in nero.

In un ristorante-pizzeria, invece, sono state riscontrate alcune irregolarità legate all’Hccp con una sanzione di 5 mila euro. In altri due locali, e una farmacia, è stata invece accertata l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Nei confronti dei titolari sono scattate multe per un importo di 130 euro con l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi. 

