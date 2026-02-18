Sorpreso sotto casa con due grossi coltelli da cucina, denunciato

È stato sorpreso sotto casa, a Catania, con due grossi coltelli da cucina in mano, in evidente stato confusionale, mentre farfugliava frasi senza senso. L’uomo, un nigeriano di 28 anni è stato notato dagli agenti nei pressi di via Opificio mentre seduto davanti al portone di un’abitazione impugnava due coltelli con una lama di circa 30 centimetri ciascuno.

Quando gli agenti si sono avvicinati, invitandolo a lasciare cadere a terra i coltelli, l’uomo ha iniziato a pronunciare parole poco comprensibili e frasi sconnesse. Ne è scaturita una mediazione per comprendere le ragioni del suo comportamento, fino a quando i poliziotti, dopo l’attivazione delle procedure per l’utilizzo del taser, mostrando quest’ultimo, sono riusciti a convincere il 28enne a gettare a terra che sono stati recuperati.

I vicini di casa hanno raccontato come già in un’altra occasione l’uomo avesse assunto un simile atteggiamento, sbattendo le lame dei coltelli sulla ringhiera delle scale dell’abitazione, senza riuscire a comprendere le ragioni di quei gesti pericolosi. Gli agenti, dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per le cure del caso, lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.