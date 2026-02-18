Racalmuto, 56enne denunciato per furti in una farmacia e un panificio
L’uomo si è impossessato di mille euro conservati nella cassa della farmacia e altri mille euro custoditi nel registratore di un panificio
Un cinquantaseienne di Racalmuto è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della locale stazione per due distinti episodi di furto aggravato ai danni di esercizi commerciali del centro cittadino.
Le indagini, condotte attraverso attività tecniche e riscontri sul territorio, hanno permesso ai militari dell’Arma di raccogliere elementi ritenuti utili a delineare la presunta responsabilità dell’indagato, consentendo di ricostruire gli episodi, avvenuti in orario notturno.
Nel primo caso, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno di una farmacia, previa forzatura della porta d’ingresso, asportando dalla cassa la somma contante di circa 1.100 euro. In un secondo episodio, con analoga modalità, previa effrazione di una finestra, si sarebbe introdotto nei locali di un panificio, impossessandosi del registratore di cassa contenente circa 1.000 euro in contanti