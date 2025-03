In scooter con 20 dosi di cocaina, arrestato

Un giovane di 19 anni è stato arrestato ad Acireale dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato bloccato mentre viaggiava in sella ad uno scooter intorno alle 6 del mattino nei pressi di via Ludovico Ariosto.

Il giovane ha tentato di fuggire a piedi e di disfarsi di 20 dosi di cocaina, per un peso superiore ai 6 grammi. I militari dell’Arma gli hanno anche sequestrato circa 400 euro. Il 19enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto. Droga e banconote sono state sequestrate.