Prosegue l’attività di controllo dei Carabinieri finalizzata a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e a verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tale contesto, i militari della Compagnia di Catania Piazza Dante, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro N.I.L. dei Carabinieri di Catania, hanno effettuato un’ispezione presso un cantiere edile situato nei pressi di via Vittorio Emanuele, a Catania. All’esito degli accertamenti, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria l’amministratore unico della società, un 56enne, per una violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, i controlli hanno consentito di accertare la presenza di aperture destinate al passaggio di persone e materiali prive delle necessarie protezioni, quali tavole fermapiede o parapetti, in violazione di quanto previsto dall’art. 146 del Decreto Legislativo n. 81/2008. Nel corso dell’ispezione sono stati, inoltre, controllati quattro lavoratori, risultati tutti regolarmente inquadrati. Complessivamente, oltre alla denuncia penale, per le ulteriori violazioni amministrative riscontrate sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 711,92 euro. L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di vigilanza svolti dall’Arma dei Carabinieri, con il supporto delle proprie articolazioni specialistiche, per contrastare le irregolarità nel settore edile e assicurare il rispetto delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevenendo situazioni di rischio per la loro incolumità.