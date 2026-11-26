I quotidiani servizi di controllo del territorio rappresentano uno degli strumenti più incisivi per individuare tempestivamente veicoli rubati e prevenire la commissione di ulteriori reati. Si tratta di un’attività fondamentale per garantire una presenza costante sul territorio, intercettare situazioni sospette e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Nel corso di uno di questi servizi, i Carabinieri della Stazione di San Michele Di Ganzariahanno denunciato 3 persone che, in concorso tra loro, avrebbero presumibilmente provato a rivendere un’autovettura risultata rubata. I militari dell’Arma, durante un posto di controllo in via IV Novembre, hanno fermato in sicurezza un’utilitaria munita di targhe di prova, posizionate irregolarmente sul cruscotto. Dagli accertamenti, effettuati in sinergia con la Centrale Operativa, è emerso che le predette targhe risultavano intestate ad una società di autonoleggio di Caltagirone gestita da un 40enne del posto. Da ulteriori verifiche è emerso che il conducente, un 21enne di Caltagirone, non era dipendente della società e che il veicolo era privo della copertura assicurativa obbligatoria. Il giovane, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per le relative violazioni al Codice della Starda.

Gli operanti, al termine del controllo, hanno compreso il motivo dell’evidente agitazione del 21enne, perché si è appurato che le targhe montate sul veicolo controllato, intestate a un 36enne calatino con numerosi precedenti giudiziari, risultavano associate a un’altra autovettura rimasta coinvolta, lo scorso giugno, in un incidente stradale a Piacenza. Ma la scoperta più rilevante è arrivata dall’esame del numero di telaio dell’auto, a bordo della quale è stato fermato l’automobilista, attraverso il quale i militari hanno accertato che il mezzo risultava rubato lo scorso novembre in via Dusmet, a Catania. Ad alimentare ulteriormente i sospetti dei Carabinieri è stata anche la circostanza che il conducente non disponesse della chiave originale del veicolo ma soltanto di un radiocomando, con codifica elettronica e chiave incorporata. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i 3 calatini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria perché ritenuti responsabili di riciclaggio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.