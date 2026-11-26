“De Gennaro è stato un grande poliziotto, va riconosciuto: in quella stagione ha dato tanto al Paese”. Lo afferma, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, Ignazio De Francisci, giudice istruttore all’epoca del pool antimafia di Falcone e Borsellino, parlando della morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro.

“Di fronte al suicidio di un uomo – aggiunge – che ha incarnato le istituzioni al più alto livello, mi è venuto d’istinto pensare, ma perché? Perché non difendersi nel merito? Perché non affrontare l’interrogatorio?”. “Da cittadino – prosegue De Francisci – vorrei che le sue lettere fossero rese integralmente pubbliche, subito. Basta con i segreti, con le indiscrezioni. È già uno stillicidio. Oppure una tragedia diventerà una serie tv. L’inchiesta di Caltanissetta ha profili che condivido, e altri che non condivido. Intendiamoci: i pm, il procuratore, devono fare il loro mestiere, andare avanti. Forse il procuratore De Luca si è lasciato prendere un pò la mano dal Palazzo, dall’ambiente? Forse ognuno ha il suo stile? Ma penso sia la Commissione antimafia a doversi attenere al suo ruolo, dovrebbe evitare invasioni di campo nelle inchieste in divenire. Può e deve acquisire tutto ciò che ritiene sia utile, ma non ospitare processi paralleli”. “La richiesta di arresti domiciliari per un ex capo della polizia – afferma ancora – è stato un atto forte, ma il gip ha detto no, quindi basta”. Cosa pensa dello scarso rilievo che Caltanissetta attribuisce, almeno in parte, alla pista nera nella stagione delle bombe ’92-’93? “In Italia ormai c’è una scarsissima considerazione per le ‘piste nere’ tutte. Fermiamoci qui”. “Il suicidio di De Gennaro resterà nella storia del Paese. Forse sarà uno spartiacque, segnerà un prima e un dopo nella trattazione delle cose di mafia e di quelli che Falcone chiamava centri di potere” conclude De Francisci.