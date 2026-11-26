Il Comitato di quartiere Fontanelle Insieme, nel consueto spirito di collaborazione e partecipazione attiva, ha fin da subito cercato un dialogo costruttivo con la nuova Amministrazione comunale, organizzando un incontro con l’obiettivo di presentare le principali esigenze del quartiere e proporre strategie di intervento. Il 29 settembre 2026, il Comitato ha incontrato il Sindaco e alcuni rappresentanti della Giunta comunale per illustrare le potenzialità e le principali criticità del quartiere. Nel corso dell’incontro sono state affrontate diverse questioni, tra cui lo stato dei lavori del Centro Sociale, attualmente fermi, le condizioni di pericolosità di Viale Sicilia e la necessità di interventi per garantire maggiore sicurezza stradale, anche alla luce dell’opportunità di portare avanti il progetto della pista ciclabile.

A distanza di settimane, non avendo ricevuto riscontri concreti sulla maggior parte delle questioni sollevate, il Comitato ha ritenuto necessario rilanciare il confronto con l’Amministrazione. Per questo, con una nota formale trasmessa l’8 novembre e regolarmente acquisita al protocollo comunale il 9 novembre (n. 79008), è stato rivolto al Sindaco e agli Assessori un invito ufficiale a svolgere una seduta di Giunta itinerante presso il quartiere di Fontanelle, mettendo a disposizione la sede del Comitato. Una richiesta nata dalla volontà di trasformare il dialogo in un momento operativo, affrontando direttamente sul territorio le questioni ancora aperte e chiedendo all’Amministrazione di presentarsi con risposte chiare, impegni precisi e tempi di intervento. Tra le priorità indicate figurano il completamento del Centro Sociale, i cui lavori, avviati alcuni mesi fa, avevano riacceso la speranza che, dopo tanti anni di attesa, questo luogo simbolo del quartiere potesse finalmente trovare una sua definitiva realizzazione e diventare uno spazio concreto di incontro e aggregazione per la comunità. A queste si aggiungono la sicurezza e la viabilità di Viale Sicilia e Via Alessio Di Giovanni, il progetto della pista ciclabile, la valorizzazione degli spazi comunitari, oltre alla necessità di un programma stabile per la pulizia, lo spazzamento e la scerbatura del quartiere. Accanto alle richieste rivolte all’Amministrazione, il Comitato continua a promuovere iniziative concrete di collaborazione e protagonismo civico, nella convinzione che la cura del territorio debba essere una responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini. In tale contesto si inseriscono diverse proposte formalmente trasmesse al Comune che, ad oggi, risultano ancora prive di riscontro.

Tra queste rientrano la richiesta di intervento relativa agli spazi esterni del complesso scolastico di Via Alessio Di Giovanni, dove, dopo i lavori di decespugliamento, sono rimasti cumuli di sterpaglie e residui vegetali. Il Comitato ha manifestato la propria disponibilità a intervenire volontariamente per contribuire alla raccolta e la rimozione degli sfalci, chiedendo al Comune la necessaria autorizzazione per il loro conferimento presso l’isola ecologica mobile. Un’altra proposta riguarda l’adozione dei sei piccoli riquadri di terreno presenti in Piazza Barone F. Celsa, attraverso il progetto «Adotta un riquadro – Piccoli spazi, grandi gesti di comunità». Un’iniziativa pensata per coinvolgere attività commerciali e cittadini nella cura e nella valorizzazione di questi spazi pubblici, promuovendo un modello di collaborazione senza alcuna finalità di lucro. Due esempi concreti di un Comitato che non si limita a segnalare le criticità, ma si mette a disposizione, propone soluzioni e coinvolge direttamente la comunità per contribuire al miglioramento del quartiere. Tuttavia, anche per queste iniziative si è ancora in attesa dei necessari riscontri da parte dell’Amministrazione. Anche riguardo alla richiesta di una giunta itinerante, ad oggi, nonostante l’invito formale trasmesso e la disponibilità manifestata dal Comitato, non è ancora pervenuta alcuna comunicazione in merito alla calendarizzazione dell’incontro.

Il Comitato Fontanelle Insieme ribadisce la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni, nella convinzione che la partecipazione dei cittadini e il confronto diretto con chi amministra siano strumenti fondamentali per la crescita del territorio. Non chiediamo attenzioni particolari né privilegi, ma ascolto, risposte e soprattutto azioni concrete. Le questioni sollevate riguardano la sicurezza, i servizi, gli spazi pubblici e la qualità della vita di un intero quartiere. Fontanelle non chiede promesse, ma attenzione e impegni verificabili. Crediamo fermamente che chi amministra il territorio debba ascoltare i comitati di quartiere e accogliere con favore la disponibilità delle associazioni a collaborare attivamente per il bene comune. Siamo consapevoli che non sempre sia possibile dare risposte o intervenire nell’immediato, ma riteniamo fondamentale che, anche di fronte alle difficoltà, non venga mai meno il dialogo con i cittadini, fornendo spiegazioni, riscontri concreti e indicazioni sui possibili tempi e modalità di intervento. Il nostro Comitato continuerà a svolgere il proprio ruolo di ascolto, partecipazione e stimolo, facendosi portavoce delle esigenze della comunità e mantenendo aperta la disponibilità a costruire insieme soluzioni nell’interesse del quartiere e della città.