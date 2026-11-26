La sanità digitale italiana parla anche agrigentino. GoVisit, società con sede a Palermo e radici agrigentine, si è classificata prima in Italia per crescita nel settore dei servizi sanitari e sociali e quinta assoluta tra le 500 aziende italiane a più alta crescita nella classifica Leader della crescita 2027, realizzata da Il Sole 24 Ore e Statista, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 176,73% nel periodo 2022–2025.

Fondata nel 2021 dal cardiologo Domenico Nobile, di origini favaresi, GoVisit è specializzata in telerefertazione, telemonitoraggio e prevenzione e collega cittadini, strutture territoriali e professionisti sanitari attraverso tecnologie proprietarie. Alla base della crescita c’è un modello di sanità di prossimità che punta a rendere i servizi specialistici più accessibili, superando alcune delle barriere geografiche e organizzative dell’assistenza tradizionale. Attraverso il proprio Centro Erogatore medico autorizzato e una rete di professionisti qualificati, GoVisit consente a farmacie, centri sportivi e altre strutture convenzionate di ampliare l’offerta sanitaria, integrando competenze cliniche e strumenti digitali. Un’applicazione concreta di questo modello è rappresentata dalla Farmacia dei Servizi, dove GoVisit permette di effettuare elettrocardiogrammi, Holter cardiaci, Holter pressori e altre prestazioni diagnostiche grazie al collegamento con una centrale di telerefertazione cardiologica operativa 24 ore su 24. Nel solo canale farmaceutico vengono refertati oltre 3.000 ECG al giorno, con referti elettrocardiografici disponibili entro 15 minuti.

Lo stesso approccio si estende al mondo dello sport e del benessere, attraverso una rete di circa 500 palestre e centri sportivi convenzionati. In queste strutture GoVisit promuove l’integrazione tra attività fisica, prevenzione e valutazioni dello stato di salute, offrendo la possibilità di sviluppare percorsi personalizzati con il supporto di professionisti sanitari. Il percorso di sviluppo ha portato GoVisit a superare un milione di prestazioni sanitarie erogate, raggiungere oltre 600.000 pazienti e coinvolgere più di 500 medici partner, con oltre 1,5 milioni di dati sanitari raccolti. «Essere primi in Italia nel nostro settore e tra le cinque aziende a più alta crescita rappresenta un traguardo importante. Il nostro progetto guarda soprattutto al futuro: vogliamo costruire un’unica Healthcare Infrastructure Platform, capace di collegare pazienti, medici, farmacie, strutture sanitarie e dispositivi connessi. L’obiettivo è favorire una sanità sempre più accessibile, continua e orientata alla prevenzione», dichiara Domenico Nobile, cardiologo e fondatore di GoVisit.

I nuovi sviluppi: telemonitoraggio domiciliare e longevity coach

La prossima fase di sviluppo sarà orientata all’ampliamento della rete nazionale e al consolidamento dei percorsi Longevity Tech, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili i servizi di prevenzione e monitoraggio attraverso le farmacie e i centri sportivi convenzionati. Tra le principali direttrici di sviluppo figura il telemonitoraggio domiciliare, che consente di proseguire il percorso di salute e benessere anche al di fuori delle strutture convenzionate. Come spiega Gabriele Nobile, Business Development Manager e CEO di GoVisit, grazie all’integrazione con dispositivi indossabili, come gli smartwatch, ed elettrocardiografi portatili Mobile 6L, è possibile raccogliere e monitorare nel tempo i principali parametri relativi alla salute e all’attività fisica. Le informazioni possono essere utilizzate nell’ambito di programmi personalizzati che prevedono l’affiancamento di un longevity coach e il supporto di professionisti sanitari.

I servizi di telemonitoraggio e i percorsi Longevity possono essere attivati direttamente attraverso le strutture convenzionate oppure proposti come servizi aggiuntivi al momento dell’iscrizione in palestra o durante l’esecuzione di esami in farmacia. In questo modo, le persone possono accedere a percorsi personalizzati di monitoraggio e prevenzione, finalizzati ad accompagnarle nel miglioramento della propria forma fisica e del proprio stato di salute. Per GoVisit e per le strutture che scelgono di ampliare la propria offerta Longevity, il paziente è prima di tutto una persona, non semplicemente un’opportunità commerciale. Il modello si fonda sull’ascolto delle esigenze individuali e sulla condivisione degli obiettivi di salute e benessere, elementi fondamentali per costruire un rapporto di fiducia duraturo e accompagnare le persone nel tempo. La crescita imprenditoriale si accompagna così a un modello di assistenza nel quale la tecnologia semplifica l’accesso ai servizi e favorisce la continuità del monitoraggio, mantenendo le valutazioni cliniche e le decisioni assistenziali sotto la responsabilità dei professionisti sanitari.

La sfida per i prossimi anni sarà trasformare questa crescita in un’opportunità sempre più condivisa, coinvolgendo nuovi operatori e contribuendo alla costruzione di una sanità più accessibile e capillare. Un percorso nel quale innovazione tecnologica, competenze mediche e collaborazione territoriale possano generare sviluppo economico e nuove opportunità per l’intero ecosistema sanitario.