Si spaccia per incaricato di una ditta e compra oltre 5 mila euro di materiale, denunciato
L'ex dipendente della ditta avrebbe acquistato materiale, prevalentemente tubi di rame e altri prodotti termo-idraulici, per un importo complessivo di circa 5.600 euro.
Un’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Tenenza di Mascalucia ha consentito di fare luce su una vicenda relativa ad acquisti di materiale termo-idraulico effettuati, secondo quanto denunciato, utilizzando indebitamente la partita IVA e i dati aziendali di un imprenditore edile residente a San Pietro Clarenza.
L’indagine ha preso avvio dalle denunce presentate dai titolari delle attività commerciali coinvolte, a seguito di alcune operazioni di acquisto che avevano generato fatture e documenti di accompagnamento per forniture mai autorizzate dagli effettivi intestatari. In particolare, gli episodi contestati si sarebbero verificati tra il 10 agosto e il 16 settembre 2026, presso un esercizio commerciale di Mascalucia, dove sarebbero stati acquistati materiali, prevalentemente tubi di rame e altri prodotti termo-idraulici, per un importo complessivo di circa 5.600 euro. Dagli accertamenti è emerso che la persona che avrebbe effettuato gli acquisti, presentandosi come autorizzata a operare per conto dell’impresa, era un ex dipendente dell’imprenditore clarentino, del quale avrebbe utilizzato i dati aziendali, senza che quest’ultimo avesse mai autorizzato le operazioni.
Determinante si è rivelato il lavoro dei militari dell’Arma che, ricevute le querele, hanno avviato una puntuale attività di riscontro, acquisendo e analizzando le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale presso il quale il materiale era stato acquistato. Proprio dall’esame dei filmati, i Carabinieri sono riusciti a estrapolare alcuni fotogrammi che ritraevano l’uomo presentatosi presso il punto vendita per effettuare i ritiri del materiale. Un passaggio investigativo importante è arrivato anche dall’ulteriore attività di polizia giudiziaria: è stato, infatti, predisposto un fascicolo fotografico e posto in visione al costruttore che, visionatolo, ha riconosciuto, senza esitazione, il proprio ex dipendente, immortalato nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli elementi raccolti hanno così consentito di ricostruire i passaggi della vicenda e di dare un riscontro concreto alle denunce presentate. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il responsabile, un 37enne, residente a San Pietro Clarenza, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di sostituzione di persona, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.