Un’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Tenenza di Mascalucia ha consentito di fare luce su una vicenda relativa ad acquisti di materiale termo-idraulico effettuati, secondo quanto denunciato, utilizzando indebitamente la partita IVA e i dati aziendali di un imprenditore edile residente a San Pietro Clarenza.

L’indagine ha preso avvio dalle denunce presentate dai titolari delle attività commerciali coinvolte, a seguito di alcune operazioni di acquisto che avevano generato fatture e documenti di accompagnamento per forniture mai autorizzate dagli effettivi intestatari. In particolare, gli episodi contestati si sarebbero verificati tra il 10 agosto e il 16 settembre 2026, presso un esercizio commerciale di Mascalucia, dove sarebbero stati acquistati materiali, prevalentemente tubi di rame e altri prodotti termo-idraulici, per un importo complessivo di circa 5.600 euro. Dagli accertamenti è emerso che la persona che avrebbe effettuato gli acquisti, presentandosi come autorizzata a operare per conto dell’impresa, era un ex dipendente dell’imprenditore clarentino, del quale avrebbe utilizzato i dati aziendali, senza che quest’ultimo avesse mai autorizzato le operazioni.

Determinante si è rivelato il lavoro dei militari dell’Arma che, ricevute le querele, hanno avviato una puntuale attività di riscontro, acquisendo e analizzando le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale presso il quale il materiale era stato acquistato. Proprio dall’esame dei filmati, i Carabinieri sono riusciti a estrapolare alcuni fotogrammi che ritraevano l’uomo presentatosi presso il punto vendita per effettuare i ritiri del materiale. Un passaggio investigativo importante è arrivato anche dall’ulteriore attività di polizia giudiziaria: è stato, infatti, predisposto un fascicolo fotografico e posto in visione al costruttore che, visionatolo, ha riconosciuto, senza esitazione, il proprio ex dipendente, immortalato nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli elementi raccolti hanno così consentito di ricostruire i passaggi della vicenda e di dare un riscontro concreto alle denunce presentate. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il responsabile, un 37enne, residente a San Pietro Clarenza, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di sostituzione di persona, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.