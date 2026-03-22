La Polizia arresta un giovane spacciatore

I poliziotti del Commissariato di Caltagirone, supportati dagli agenti del Reparto prevenzione crimine “Sicilia orientale”, al termine di un’attività di osservazione, hanno arrestato nel comune di Scordia un giovane gambiano, poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti hanno notato che all’interno di una centralissima piazza di quel comune, in cui erano presenti diversi giovanissimi, un ragazzo a bordo di monopattino girovagava con fare sospetto come se attendesse qualcuno.

Il successivo controllo ha consentito di rivenire indosso al giovane 24 involucri di carta stagnola contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, pronti per la consegna a potenziali acquirenti, e la somma di euro 65 in banconote di piccolo taglio, presunto provento di attività di spaccio. La successiva perquisizione eseguita presso il domicilio ha rafforzato l’ipotesi investigativa. Infatti, sono state rinvenute altre 42 dosi della stessa sostanza stupefacente, occultate all’interno di un barattolo di yogurt, nonché l’ulteriore somma di euro 150, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento.

Alla luce del quadro indiziario raccolto, su disposizione del Pubblico ministero di turno, l’arrestato è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima, mentre la sostanza stupefacente pari a circa 80 grammi ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Il Giudice del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, ha successivamente convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. e dell’obbligo di dimora.