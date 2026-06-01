Ladro in abitazione fugge su scooter rubato, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno tratto in arresto un 35enne residente a Misterbianco, gravemente indiziato, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, dei reati di furto aggravato in abitazione, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che, in tarda mattinata, ha scorto un uomo intento ad asportare infissi e intelaiature in alluminio da un’abitazione situata nel territorio di Camporotondo Etneo. Ricevuta la richiesta di aiuto, i Carabinieri si sono immediatamente attivati, raggiungendo in una manciata di minuti l’immobile preso di mira, riuscendo a sorprendere uno degli indagati ancora sul balcone.

Alla vista della pattuglia, l’uomo si è dato alla fuga tentando di raggiungere la vicina campagna circostante, ma i Carabinieri, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza, impedendogli di allontanarsi.

I successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire, lungo il tragitto utilizzato per la fuga, un motociclo sul quale erano già stati caricati infissi e parti di zanzariere appena asportati dall’abitazione. Tutti gli elementi recuperati sono stati restituiti al proprietario dell’immobile e sono state svolte anche verifiche che hanno fatto emergere che lo scooter utilizzato dall’indagato era stato rubato qualche giorno prima a Catania, pertanto, anche il mezzo recuperato è stato restituito al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 35enne è stato arrestato per furto aggravato in abitazione e ricettazione dello scooter.