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Favara, vasto incendio in un’azienda: vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un terreno incolto fino a raggiungere l'azienda

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione



Vasto incendio a Favara in contrada Crocca. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un terreno incolto per poi propagarsi rapidamente a causa del forte vento raggiungendo un’azienda vicina, dove attualmente stanno bruciando materiali destinati all’edilizia. Una densa colonna di fumo nero è visibile a grande distanza, destando preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme. Presenti anche i Carabinieri della locale Tenenza e gli agenti della Polizia Locale, che stanno coordinato la viabilità. Per consentire l’intervento dei soccorritori, la strada della Crocca è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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