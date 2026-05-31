Favara, vasto incendio in un’azienda: vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo





Vasto incendio a Favara in contrada Crocca. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un terreno incolto per poi propagarsi rapidamente a causa del forte vento raggiungendo un’azienda vicina, dove attualmente stanno bruciando materiali destinati all’edilizia. Una densa colonna di fumo nero è visibile a grande distanza, destando preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme. Presenti anche i Carabinieri della locale Tenenza e gli agenti della Polizia Locale, che stanno coordinato la viabilità. Per consentire l’intervento dei soccorritori, la strada della Crocca è stata temporaneamente chiusa al traffico.