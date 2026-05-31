Sorpreso in auto con la droga, arrestato 40enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo durante un servizio di controllo del territorio hanno arrestato un 40enne palermitano, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è svolta nel cuore del quartiere Cruillas, dove l’occhio vigile e l’intuizione investigativa dei militari ha permesso di individuare un’autovettura sospetta. Grazie al tempismo e alla prontezza operativa degli equipaggi in servizio, il mezzo è stato bloccato per un’ispezione approfondita durante la quale è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi.L’efficace azione degli operanti, è proseguita con una perquisizione presso la dimora del soggetto dove l’accurata attività di ricerca ha consentito di scovare circa 145 grammi di hashish e oltre 6 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione insieme a tutto l’occorrente per la suddivisione e il confezionamento delle singole dosi.

Tutta la Sostanza Stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.