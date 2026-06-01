Litigano in strada per la gestione del figlio, lei chiama la polizia dopo insulti e minacce 

Momenti di tensione nel centro di Agrigento per una lite tra due ex – lui operaio trentenne, lei commessa trentunenne – avvenuta per le vie della città. La donna ha chiamato il numero unico di emergenza denunciando insulti e minacce.

Al centro della discussione ci sarebbe stata, ancora una volta, la gestione del figlio. I due si sono lasciati dopo cinque anni di convivenza e il bimbo è stato affidato dal giudice alla madre che, però, una volta a settimana deve poter farlo vedere all’altro genitore. I rapporti tra i due, tuttavia, sono sempre stati “burrascosi” con diverse chiamate alla polizia. L’ultima negli scorsi giorni quando la donna ha denunciato di essere stata minacciata e insultata per strada.