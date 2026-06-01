Litigano in strada per la gestione del figlio, lei chiama la polizia dopo insulti e minacce
Momenti di tensione nel centro di Agrigento per una lite tra due ex avvenuta per le vie della città
Momenti di tensione nel centro di Agrigento per una lite tra due ex – lui operaio trentenne, lei commessa trentunenne – avvenuta per le vie della città. La donna ha chiamato il numero unico di emergenza denunciando insulti e minacce.
Al centro della discussione ci sarebbe stata, ancora una volta, la gestione del figlio. I due si sono lasciati dopo cinque anni di convivenza e il bimbo è stato affidato dal giudice alla madre che, però, una volta a settimana deve poter farlo vedere all’altro genitore. I rapporti tra i due, tuttavia, sono sempre stati “burrascosi” con diverse chiamate alla polizia. L’ultima negli scorsi giorni quando la donna ha denunciato di essere stata minacciata e insultata per strada.