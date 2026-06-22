Marijuana nascosta nel contatore dell’acqua, sequestrati 300 grammi di droga
Oltre 300 grammi di marijuana nascosti nell'intercapedine del vano contatori dell'acqua di un condominio
Oltre 300 grammi di marijuana nascosti nell’intercapedine del vano contatori dell’acqua di un condominio. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato a Catania, nel quartiere Nesima, grazie al fiuto del cane antidroga Briska. L’ispezione, estesa anche al vicino quartiere di Monte Po e concentrata tra i complessi di edilizia popolare di via Santo Cantone, ha permesso di recuperare in un secondo edificio un’altra busta con 35 grammi della stessa sostanza. Tutta la droga è stata sequestrata. Nel corso delle verifiche su strada, inoltre, gli agenti hanno fermato un automobilista di 33 anni e due ragazzi trovati in possesso di piccole dosi di hashish e marijuana per uso personale: per i tre è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori.