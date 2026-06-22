Marijuana nascosta nel contatore dell’acqua, sequestrati 300 grammi di droga

Oltre 300 grammi di marijuana nascosti nell’intercapedine del vano contatori dell’acqua di un condominio. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato a Catania, nel quartiere Nesima, grazie al fiuto del cane antidroga Briska. L’ispezione, estesa anche al vicino quartiere di Monte Po e concentrata tra i complessi di edilizia popolare di via Santo Cantone, ha permesso di recuperare in un secondo edificio un’altra busta con 35 grammi della stessa sostanza. Tutta la droga è stata sequestrata. Nel corso delle verifiche su strada, inoltre, gli agenti hanno fermato un automobilista di 33 anni e due ragazzi trovati in possesso di piccole dosi di hashish e marijuana per uso personale: per i tre è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori.