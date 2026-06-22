Catania

Marijuana nascosta nel contatore dell’acqua, sequestrati 300 grammi di droga

Oltre 300 grammi di marijuana nascosti nell'intercapedine del vano contatori dell'acqua di un condominio

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Oltre 300 grammi di marijuana nascosti nell’intercapedine del vano contatori dell’acqua di un condominio. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato a Catania, nel quartiere Nesima, grazie al fiuto del cane antidroga Briska. L’ispezione, estesa anche al vicino quartiere di Monte Po e concentrata tra i complessi di edilizia popolare di via Santo Cantone, ha permesso di recuperare in un secondo edificio un’altra busta con 35 grammi della stessa sostanza. Tutta la droga è stata sequestrata. Nel corso delle verifiche su strada, inoltre, gli agenti hanno fermato un automobilista di 33 anni e due ragazzi trovati in possesso di piccole dosi di hashish e marijuana per uso personale: per i tre è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.22/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.22/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Le spese gonfiate, le consulenze e i prestanome: dentro l’inchiesta sulla Mosella
Agrigento

“Appalto truccato alla Mosella”, 9 indagati (I NOMI)
Agrigento

“Appalto truccato alla Mosella”, indagati imprenditori e funzionari comunali 
di Gioacchino Schicchi

Lotta all’abusivismo, la Procura scuote i sindaci: “Fornite i dati degli ultimi 10 anni”
Agrigento

Perquisizioni in corso al Comune di Agrigento
banner italpress istituzionale banner italpress tv