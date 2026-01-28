Maxi sequestro di droga: trovati 14 chili tra hashish, marijuana e funghi allucinogeni





Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, che nel quartiere Picanello hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due uomini ritenuti coinvolti in una fiorente attività di traffico di droga, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, nel corso di un mirato servizio di osservazione in modalità “discreta”, i militari hanno scorto un 43enne, con precedenti specifici, mentre effettuava ripetute cessioni di sostanza stupefacente direttamente dal proprio veicolo, spostandosi poi velocemente in diverse strade del quartiere. L’uomo è stato, perciò, seguito fino a via Caduti sul Lavoro, dove i militari hanno adocchiato un 21enne, residente a Catania e incensurato, che, guardingo, è salito a bordo dell’auto e ha consegnato al 43enne una busta in plastica, per poi allontanarsi immediatamente.

A quel punto è scattato il blitz e i Carabinieri hanno fermato entrambi e li hanno perquisiti. Nel frangente, il 43enne aveva con sé 385 grammi di marijuana, 85 grammi di hashish e 345 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, ma è a casa del più giovane che gli investigatori hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga pronta per essere immessa sul mercato: 6,45 chilogrammi di marijuana, 5,13 chilogrammi di hashish, 2,64 chilogrammi di funghi allucinogeni, 15 sigarette elettroniche contenenti THC, oltre a 4 bilance di precisione, 2 macchine per il sottovuoto, abbondante materiale per il confezionamento della droga e 560 euro in contanti.

L’ingente quantitativo di stupefacente è stato posto sotto sequestro e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposti alla misura cautelare in carcere.