Schifani: “Danni da 2 miliardi dal Ciclone Harry a Niscemi”

MILANO (ITALPRESS) – A Niscemi “è già stata istituita una zona rossa a 150 m dalla frana e tutte le abitazioni in questa zona sono state abbandonate. La zona in pericolo è in sicurezza sotto il profilo della tutela dei cittadini. Come giustamente dice Ciciliano, la frana è dinamica ma la zona rossa è una misura di salvaguardia e contenimento. Naturalmente va monitorata”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in un’intervista a SkyTg24 in merito ai danni causati all’isola del ciclone Harry. “In questo momento come regione abbiamo già stanziato circa 90 milioni di euro, mettendoli a disposizione grazie un decreto che viene adottato oggi che consente l’erogazione quasi immediata di 5mila euro a famiglia. Altre somme verranno erogate per le attività commerciali. Da parte del governo la tempestività è stata massima”, ha aggiunto.

“In merito al ciclone Harry, questa mattina mi è stato prospettato che i danni segnalati dagli enti pubblici ammontano a circa due miliardi”, ha sottolineato Schifani.

“Ognuno fa la propria parte. Io non impazzisco sulla polemica sui soldi del ponte si o no. Non credo che in questo momento, da parte del governo nazionale, ci sia un problema di stanziamento di fondi perché il senso di responsabilità del premier è massimo. Le somme le reperiremo. Il ponte seguirà la sua strada. Non vi è motivo di appaiare le due realtà per fare solo polemica politica”. Così il presidente in merito all’invito della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein di usare i soldi destinati al ponte sullo stretto di Messina per le zone colpite dal maltempo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).