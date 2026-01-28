Trapani

Maltrattamenti in famiglia, arrestato 35enne

Il provvedimento scaturisce da una serie di maltrattamenti che l’uomo avrebbe riservato alla ex compagna da circa 6 mesi

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un uomo di 35 anni di Pantelleria, in provincia di Trapani, per maltrattamenti in famiglia.

La misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Marsala, è stata eseguita dai carabinieri. Il provvedimento scaturisce da una serie di maltrattamenti che l’uomo avrebbe riservato alla ex compagna da circa 6 mesi con minacce e violenze fisiche.

