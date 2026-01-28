La Premier Meloni a Niscemi: sopralluogo in zone colpite dalla frana

La premier Giorgia Meloni è arrivata al Comune di Niscemi (Caltanissetta), il paese colpito dalla frana. Prima di arrivare in Municipio, la premier, con il ministro della protezione civile Nello Musumeci e il capo del Dipartimento Ciciliano, hanno fatto una prima riunione operativa sorvolando la zona. Il ministro Musumeci è atteso poi alla Camera per rispondere al question time alle interrogazioni sulle misure urgenti e straordinarie a sostegno delle famiglie colpite dalla frana. In Municipio Meloni è col sindaco Massimiliano Conti, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il prefetto di Caltanissetta, Donatella Licia Messina, e il deputato di Avs Angelo Bonelli.

“Io mi trovavo qui per caso per una visita programmata per ritornare nei luoghi, perché non mi andava di fare passare il messaggio che fosse una passerella. Siamo ritornati dopo aver approvato ieri altri 40 milioni di euro che si aggiungono ai 50 milioni che sono stati deliberati dalla giunta regionale. Il Presidente del Consiglio è venuto tempestivamente rispetto agli impegni anche che aveva in altre parti d’Italia e d’Europa e ha parlato con il sindaco, ha parlato con la Protezione civile e con tutti i tecnici. Quello che emerge è una grandissima attenzione da parte del governo, da parte sua e soprattutto il fatto che vorrà ritornare nel momento in cui si avranno quelle relazioni tali per poter prendere delle decisioni assolutamente intelligenti”. Lo ha detto il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno dopo avere incontrato la premier Giorgia Meloni. “Oggi per quella che è la situazione attuale, per quello che ci riferiscono tecnici professori, docenti, esperti, non si può agire in nessun in nessun modo, perché con le piogge che ci sono in questo momento la frana scivola- dice – Pertanto si aspetterà quel periodo che certamente non sarà un periodo infinito, sarà un periodo quanto più stretto possibile per poter allocare le risorse giuste nel posto giusto con una strategia che deve essere condivisa certamente con un pool di esperto”.

“Con il Presidente del Consiglio abbiamo fatto il punto della situazione dopo la frana di domenica, abbiamo parlato di coloro che hanno perso purtroppo la casa e della viabilità alle scuole. Il premier vuole un crono programma, un timing preciso di questi interventi”. Lo ha detto il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti incontrando i giornalisti dopo la visita a sorpresa della premier Meloni nel comune. “Senza indicare tempi, ma giorni, qualche settimana, chiaramente si farà un nuovo incontro per poter decidere puntualmente sugli interventi di messa in sicurezza, in alcuni casi come la SP 11, di messa in sicurezza per il Belvedere, di ricostruzione o di riallocazione di chi ha perso la casa”, dice ancora. “Ci potrebbe essere ipotesi del piano casa – aggiunge – Meloni ha voluto sapere il punto della situazione, la descrizione puntuale dell’evento e la necessità di lavorare ad una risposta concreta per questa nostra comunità”.