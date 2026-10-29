Mazza da baseball nell’auto durante un controllo: denunciato 

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 52enne catanese, perché, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball.

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio quando un equipaggio, percorrendo la via Don Minzoni, all’altezza di un’area di servizio, ha visto un uomo a bordo di un’utilitaria che percorreva la stessa strada nella medesima direzione di marcia. Considerato che il conducente è stato riconosciuto dagli operanti, perché già gravato da pregresse segnalazioni giudiziarie per reati contro la persona ed il patrimonio, hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. Pochi metri dopo lo hanno fermato in sicurezza e, dopo averlo identificato, avviando una perquisizione personale e veicolare, hanno recuperato, poco dopo, una mazza da baseball, totalmente rivestita di nastro isolante nero, nascosta all’interno del bagagliaio dell’auto.

L’oggetto che è stato trovato nell’immediata disponibilità del 52enne era da questi detenuta senza alcuna valida giustificazione e, pertanto, è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri. Da ulteriori accertamenti, effettuati in sinergia con la Centrale Operativa, è emerso che il 52enne, nonostante avesse la patente di guida revocata, si era messo alla guida dell’auto che è risultata anche priva di assicurazione obbligatoria. Gli operanti lo hanno pertanto sanzionato amministrativamente per le predette violazioni. Ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva,l’uomo è stato, perciò, deferito all’Autorità Giudiziaria per “porto di armi od oggetti atti ad offendere “.