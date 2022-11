Migranti: Ocean Viking lascia la Sicilia diretta a Marsiglia

“La situazione a bordo della Ocean Viking ha raggiunto il limite. Siamo davanti a rischi gravissimi, compreso quello di incidenti mortali. Il benessere fisico e psicologico dei sopravvissuti e dell’equipaggio è precipitato, dopo quasi 20 giorni di stallo in mare. È un’emergenza umanitaria che esige una risposta immediata”. Così Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranee Italia. A bordo della nave vi sono 234 persone.La Ong non ha ancora ricevuto risposte dalle autorità italiane in merito alle richieste di porto. Ha intenzione di chiedere un Porto sicuro di sbarco alla Francia. Secondo quanto fa sapere la Ong, si prevede che la Ocean Viking arriverà nelle acque internazionali adiacenti alla Corsica il 10 novembre.“Questa soluzione estrema è il risultato di un fallimento gravissimo e drammatico di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati associati – spiega la Ong – che non sono stati in grado di indicare un porto sicuro alla nostra nave. Chiediamo che il Centro di coordinamento per la ricerca e il soccorso in mare francese trovi una soluzione immediata per i naufraghi a bordo della Ocean Viking”.