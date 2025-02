Minorenne ruba un motociclo e si dà alla fuga: arrestato per furto aggravato

La Polizia di Stato ha arrestato un diciassettenne catanese per furto aggravato in concorso con ignoti e resistenza a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra volante della Questura di Catania, transitando in via Plebiscito, durante l’attività di pattugliamento del territorio, hanno notato due giovani a bordo di due motocicli uno dei quali cercava di aiutare l’altro a spingere il mezzo con l’ausilio della gamba destra.

Alla vista dei poliziotti, i due giovani si sono subito dati alla fuga dirigendosi strategicamente in direzioni opposte. Uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato inseguito dai poliziotti fino a quando, dopo aver abbandonato il mezzo e tentato di fuggire a piedi, è stato fermato in Piazza Carrà.

Dagli accertamenti compiuti nell’immediatezza, in sinergia con la sala operativa, è emerso che i due giovani avevano rubato poco prima il mezzo che era stato parcheggiato in via Umberto. Gli agenti hanno contattato il proprietario del motociclo, ancora ignaro del furto, il quale ha formalizzato la querela, ringraziando la Polizia di Stato per avergli riconsegnato il mezzo a due ruote.

Il diciassettenne è stato arrestato per furto aggravato in concorso con persona rimasta ignota e per resistenza a Pubblico Ufficiale. Successivamente, su disposizione del Tribunale per i minorenni, è stato condotto presso un Centro di prima accoglienza, in attesa del giudizio di convalida.