Maxi incendio al Parco Icori, fiamme anche sotto via Dante

Notte di fuoco ad Agrigento. Un vasto incendio si è verificato all’interno del Parco Icori interessando principalmente l’area sottostante all’anfiteatro. Il rogo è divampato poco dopo mezzanotte prolungandosi anche nella prima mattinata di oggi.

Il fuoco ha divorato diversi metri di vegetazione arrivando fino in via Dante. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco e del corpo forestale. La situazione, questa mattina, sembra essere tornata alla normalità anche se il fumo continua ad essere visibile.