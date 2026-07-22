Agrigento

Maxi incendio al Parco Icori, fiamme anche sotto via Dante

Le fiamme hanno interessato la zona dell’anfiteatro propagandosi anche fino a sotto la via Dante. In azione vigili del fuoco e corpo forestale

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco ad Agrigento. Un vasto incendio si è verificato all’interno del Parco Icori interessando principalmente l’area sottostante all’anfiteatro. Il rogo è divampato poco dopo mezzanotte prolungandosi anche nella prima mattinata di oggi.

Il fuoco ha divorato diversi metri di vegetazione arrivando fino in via Dante. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco e del corpo forestale. La situazione, questa mattina, sembra essere tornata alla normalità anche se il fumo continua ad essere visibile. 

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