Agrigento

Comune, la Giunta chiude il cerchio: un ex deputato per le delega al Bilancio

Raffaele Trano già parlamentare proprio insieme a Sodano, è stato presidente della commissione finanze alla Camera

Pubblicato 2 ore fa
Da Gioacchino Schicchi

Sarà l’ex parlamentare Raffaele Trano, già nel gruppo del Movimento 5 Stelle e poi transitato nel gruppo Misto misto, il nuovo assessore a cui andrà la delicatissima delega al bilancio nella giunta di Michele Sodano. La presentazione ufficiale avverrà domattina, ma è stata da poco pubblicata la determina sindacale che lo individua come nono componente della squadra, per quanto le deleghe saranno affidate con provvedimento successivo.

Nato a Formia nel 1979, Trano conosce da tempo l’oggi sindaco di Agrigento. Entrambi sono stati eletti alla Camera dei Deputati nella XVIII legislatura (2018-2022) tra le file del Movimento 5 Stelle. Nel febbraio 2021, a seguito del voto contrario espresso nei confronti della fiducia al Governo Draghi, sono stati entrambi espulsi dal movimento. Successivamente hanno proseguito l’attività parlamentare all’interno del Gruppo Misto della Camera, condividendo la militanza nella componente di opposizione denominata “L’Alternativa c’è” (poi Alternativa). Trano è stato presidente della commissione Finanze ed è dottore commercialista e revisore. Un “Top player” lo definiscono dal Comune, che dovrà farsi carico di uno degli aspetti certamente più delicati dell’amministrazione.

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