Catania

Nel deposito aveva 108 chili di botti scaduti, denunciato commerciante

Durante la perquisizione del deposito, gli artificieri hanno trovato anche materiale esplodente in parte non commerciabile, perché vietato dalla licenza di pubblica sicurezza

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Centinaia di fuochi d’artificio, anche scaduti, sono stati scoperti in un deposito di Adrano, nel Catanese, dalla Polizia che ha denunciato un commerciante. In azione i poliziotti della squadra artificieri dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che all’interno del magazzino hanno trovato decine e decine di scatole, contenenti complessivamente 108 chili di ‘botti’.

Il commerciante, un 50enne di Adrano, è stato denunciato per detenzione illegale di artifizi pirotecnici, per violazione della normativa in materia di fabbricazione e commercio di materiale esplodente e per ricettazione.

Durante la perquisizione del deposito, gli artificieri hanno trovato anche materiale esplodente in parte non commerciabile, perché vietato dalla licenza di pubblica sicurezza, e in parte non riconosciuto, perché privo dei requisiti specifici, tassativamente indicati dalla normativa nazionale ed europea. Tutti gli scatoloni sono stati trasferirli da Adrano in un luogo sicuro per poi procedere alla immediata distruzione degli artifizi, come disposto dalla Procura di Catania.

