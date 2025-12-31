Politica

Santa Elisabetta, il Consiglio comunale approva il Bilancio di Previsione 2026

Il sindaco Gaziano: "approvazione anticipata del Bilancio rappresenta un traguardo di grande rilievo per la nostra Amministrazione"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Consiglio comunale di Santa Elisabetta ha approvato il Bilancio di Previsione 2026, confermando la solidità, l’efficienza e l’affidabilità dell’azione amministrativa dell’Ente.

“Per la prima volta nella storia del Comune, dichiara il sindaco Liborio Gaziano, l’approvazione del Bilancio di Previsione avviene prima della fine dell’anno, con largo anticipo rispetto ai termini di legge, fissati al 29 febbraio 2026. Ciò consente all’Amministrazione di programmare con tempestività e continuità attività, servizi e investimenti a beneficio della comunità. Un risultato che testimonia una gestione finanziaria attenta, responsabile e fortemente orientata alla programmazione, elemento fondamentale per garantire stabilità amministrativa e certezza nelle scelte strategiche dell’Ente. L’approvazione anticipata del Bilancio rappresenta un traguardo di grande rilievo per la nostra Amministrazione, sottolinea il primo cittadino, frutto di un lavoro serio, puntuale e altamente professionale, che consente di operare fin da subito con una visione chiara e concreta sulle priorità del territorio. Un sentito ringraziamento va alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i Consiglieri, al Segretario generale e a tutti i Responsabili di E.Q., per l’impegno, la competenza e la collaborazione che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato. Poter affermare di essere tra i primi Comuni d’Italia a raggiungere questo obiettivo è motivo di orgoglio non solo per l’Amministrazione comunale, ma per l’intera Comunità di Santa Elisabetta”, ha concluso il sindaco Gaziano.

Avv.Liborio Gaziano

