Agrigento
Concerto di Capodanno di Noemi, attivato il servizio Bus Navette gratuito
A disposizione dei cittadini e dei visitatori un servizio di trasporto gratuito di bus navette per agevolare gli spostamenti verso l’area dell’evento
In occasione del Concerto di Capodanno che si terrà questa sera in Piazza Marconi, la TUA – Trasporti Urbani Agrigento, in collaborazione con il Comune di Agrigento, mette a disposizione dei cittadini e dei visitatori un servizio di trasporto gratuito di bus navette per agevolare gli spostamenti verso l’area dell’evento.
Il servizio navette bus TUA sarà attivo dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 02:00 del 1° gennaio 2026, collegherà il parcheggio di Piazzale Ugo La Malfa all’area del Concerto (Via Crispi, nei pressi della Banca d’Italia).
Redazione
0 commenti