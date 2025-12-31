Sciacca

Sciacca, nuovo servizio di raccolta rifiuti 

A partire da giovedì 1° gennaio 2026 il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale sarà gestito dalla società Teknoservice

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Il Comune di Sciacca informa la cittadinanza che a partire da giovedì 1° gennaio 2026 il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale sarà gestito dalla società Teknoservice. Per garantire una fase di passaggio semplice e senza disagi, durante il mese di gennaio 2026 – e fino a nuova comunicazione – le modalità di raccolta resteranno le stesse attualmente in vigore. I cittadini, quindi, potranno continuare a conferire i rifiuti seguendo giorni, orari e modalità già conosciuti.

Per questo periodo transitorio sono stati predisposti calendari provvisori di raccolta, distinti tra utenze domestiche e non domestiche, basati sulle frequenze consolidate del servizio.

Resterà regolarmente operativo anche il Centro Comunale di Raccolta di contrada Perriera (via Antonio Ritacco), aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 13:00. Inoltre, il lunedì, mercoledì e venerdì sarà disponibile anche l’apertura pomeridiana dalle 15:00 alle 17:00, per agevolare il conferimento dei rifiuti da parte di tutti gli utenti.

Il Comune di Sciacca e Teknoservice invitano i cittadini a collaborare attivamente, rispettando le indicazioni fornite, per assicurare un servizio efficiente e una corretta gestione dei rifiuti, a tutela dell’ambiente e del decoro della città. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero verde 340 950 1468, scrivere all’indirizzo sciacca@teknoserviceitalia.com oppure consultare la sezione dedicata al Comune di Sciacca sul sito www.teknoserviceitalia.com, dove saranno pubblicati aggiornamenti e materiali informativi.

