Rendiconto 2024 e misure per i lavoratori, la nota dell’amministrazione comunale di Agrigento

Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il rendiconto 2024, un documento fondamentale per la gestione finanziaria e amministrativa. Tra le novità di rilievo vi è la ricontrattualizzazione del personale dipendente a tempo pieno e indeterminato, con l’aumento orario fino al full time. E’ una risposta concreta a una storica rivendicazione dei lavoratori a riconoscimento delle loro professionalità.



Il CSA (Confederazione Sindacale Autonoma) ha seguito con attenzione l’iter di approvazione, sostenendo che l’aumento dell’orario di lavoro a full time non solo garantisce maggiore efficienza ed efficacia nei servizi essenziali resi ai cittadini, ma permette anche una migliore organizzazione del lavoro, assicurando continuità operativa.



L’Amministrazione ha anche avviato le progressioni verticali in deroga, al fine di fronteggiare le esigenze organizzative derivanti dalla carenza di personale e di riconoscere formalmente le competenze e le responsabilità dei lavoratori che, nel corso degli anni, hanno svolto mansioni superiori.



Il sindaco Francesco Miccichè commenta: “L’approvazione del provvedimento da parte del Consiglio Comunale è un passo fondamentale verso il miglioramento dei servizi che l’Amministrazione offre ai cittadini. L’aumento dell’orario di lavoro e le progressioni verticali rappresentano, per noi, una scelta non solo giusta ma anche strategica. Investire sui nostri dipendenti significa investire sul futuro della nostra città. Il provvedimento restituisce dignità e riconoscimento a chi ogni giorno lavora con impegno e professionalità per il bene della comunità. Ringrazio tutti i Consiglieri Comunali, in particolare il Consigliere Angelo Vaccarello, e il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Civiltà, per il loro contributo fondamentale nell’approvazione di queste misure. Rivolgo un sentito ringraziamento al CSA per il costante impegno nel tutelare i diritti dei lavoratori. Ribadisco l’importanza di un lavoro di squadra tra le istituzioni per il raggiungimento di traguardi condivisi.”