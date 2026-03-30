Catania

Nello zaino oltre 600 grammi di droga, arrestati due giovani incensurati

Oltre alla droga, i poliziotti hanno trovato e sequestrato anche 360 euro, presumibile provento dell’attività illecita

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani catanesi, entrambi incensurati, trovati con uno zaino stracolmo di sostanze stupefacenti. 

I due, un 18enne e un 17enne, sono stati fermati, a bordo di un’auto, dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” per un controllo di routine, in via Etnea, nei pressi di piazza Cavour. Dopo aver intimato l’alt, il conducente si è accostato, ma sin dalle prime fasi delle verifiche i due hanno manifestato un certo nervosismo al punto da insospettire i poliziotti che hanno esteso gli accertamenti anche all’auto, perquisendola da cima a fondo.

Sotto al sedile, i poliziotti di “Borgo Ognina” hanno trovato uno zaino con all’interno droga di tutti i tipi. In particolare, sono state trovate dosi di cocaina, hashish e marijuana, per complessivi 600 grammi.  Oltre alla droga, i poliziotti hanno trovato e sequestrato anche 360 euro, presumibile provento dell’attività illecita.

I due giovani pusher sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

In Commissariato sono stati svolti ulteriori accertamenti dai quali è emerso che i due avrebbero operato con modalità analoghe ai servizi di delivery, ricevendo le ordinazioni delle dosi di droga tramite chat e applicazioni di messaggistica per poi provvedere alla consegna nel luogo indicato dagli acquirenti.

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