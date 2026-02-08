Agrigento

Investito da auto nel centro di Agrigento, 79enne morto in ospedale 

Dopo quasi un mese di ricovero in ospedale non ce l’ha fatta Pietro Tedesco, pensionato agrigentino

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Era stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada a pochi passi dalla Prefettura di Agrigento. Era lo scorso 12 gennaio. Dopo quasi un mese di ricovero in ospedale non ce l’ha fatta Pietro Tedesco, pensionato agrigentino, deceduto nelle scorse ore al Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato trasferito dopo l’incidente. Troppo gravi le lesioni riportate.

Le sue condizioni erano apparse critiche fin da subito, con un grave trauma cranico. Dopo un primo ricovero ad Agrigento era stato trasferito a Caltanissetta dove, purtroppo, è morto. Alla guida dell’auto c’era una donna, sotto shock, immediatamente iscritta nel registro degli indagati per lesioni. Adesso la contestazione si aggrava e dovrà rispondere di omicidio stradale. 

Amministrative 2026, il centrodestra cerca un candidato. Segni particolari? Basta che respiri
