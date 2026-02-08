“Ho bisogno di 890 euro per il dentista”, la nuova truffa corre su Whatsapp
Prima il cellulare viene clonato, poi vengono inviati messagini tramite "bot" agli utenti in rubrica perché mandino soldi ad un iban fittizio
“Ciао, pоtrеsti prеstаrmi 890 €? Dеvо pаgаrе urgеntеmеntе il dеntistа е hо prоblеmi cоn lа cаrtа. Tе li rеstituiscо stаsеrа”.
E’ questo il testo di un messagino Whatsapp che potrebbe esservi arrivato in questi giorni. C’è chi può aver pensato ad un errore, o ad uno scherzo, ma in realtà è una truffa nemmeno particolarmente efficace o astuta.
Il bot, cioè il software automatizzato che gestisce il tutto, risponde alle sollecitazioni spiegando che tutto può essere comodamente versato attraverso un bonifico ad un conto intestato ad una certa Anabel Lazara leyva delgado, titolare della presunta clinica odotoiatrica che ha svolto l’operazione.
Tutto avviene alle spalle del titolare dell’utenza telefonica che è stata clonata per questo scopo e che magari viene contattata da chi registra la stranezza di quella richiesta di denaro, troppo esosa per essere verosimile. Il truffatore, finché non registra una risposta negativa, chiede poi anche una ricevuta del bonifico effettuato.
E c’è da capirlo: di questi tempi non ci si può più fidare di nessuno.